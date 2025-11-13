Reforma electoral será enviada tras consulta ciudadana

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), declaró que no se puede dejar que el sistema electoral ni la democracia envejezcan.

Durante su participación en la audiencia pública para la reforma electoral en Zacatecas, junto al gobernador David Monreal, la secretaria de Gobernación aseguró que se está haciendo historia con la construcción de este proyecto con la ciudadanía.

"El país está cambiando, no podemos dejar que nuestro sistema electoral, nuestra democracia envejezca y deje de ser un instrumento efectivo de transición pacífica del país. Hoy estamos haciendo historia juntas y juntos, nunca antes se había considerado a la población, a los expertos, para integrar una reforma de este calado", dijo al insistir en que las "élites políticas" ya no son las que toman las decisiones.

La encargada de la política interna del país aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene pendiente de la realización de estas actividades: "No concebimos la atención a las causas que originan la violencia, el desarrollo de nuestros pueblos y un gobierno humanista sin una representación efectiva".

"Tenemos muy claro que por el bien de todos, primero los pobres, y es el principio fundamental que representa el sello de nuestras administraciones. Solo es posible teniendo un sistema electoral y que respete plenamente la voluntad popular", declaró la titular de la Segob.

Reconoció Rodríguez a la ciudadanía y personas expertas que participan en la construcción de la reforma electoral, que será enviada al Congreso de la Unión.

Insistió en que la reforma es resultado de una exigencia ciudadana por contar con un instrumento democrático "más justo, transparente y accesible" que vaya en sintonía con "la nueva realidad política del país".

"Vamos con un proyecto que plantee un cambio de fondo y responde a las demandas de la población, una reforma que priorice aspectos esenciales de nuestra democracia, como son el costo de las elecciones, la adecuada representación de las distintas fuerzas partidistas, el acceso a la justicia electoral, que sea mucho más eficaz para evitar inequidad en las contiendas electorales", comentó.







