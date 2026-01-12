Sheinbaum reconoce a cónsules por defensa de mexicanos en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente a las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a las y los cónsules por la defensa de las personas mexicanas en Estados Unidos.

Acciones de la autoridad en defensa de mexicanos

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "vamos avanzando en que todos se sientan protegidos por nuestros Consulados", tras realizarse la semana pasada la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026.

"Me dio gusto, porque muchos de los nuevos cónsules que están allá, muy activos en la defensa de las mexicanas y los mexicanos allá. Yo creo que vamos avanzando en que todos se sientan protegidos por nuestros Consulados", dijo.

Detalles de la reunión de cónsules mexicanos

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal reiteró que "estamos con ellos" y "vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos".