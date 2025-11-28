Retiran a Rocha título de cónsul honorario

La cancillería guatemalteca informó el jueves que retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, tras conocerse que está siendo investigado en México por presunto tráfico de armas, drogas y robo de combustible.

Según el comunicado oficial, desde octubre se analizaba derogar la designación de Rocha porque la dirección del consulado honorario se habría modificado "sin notificación ni autorización previa". Sin embargo, la destitución se agilizó ante los recientes sucesos judiciales, actuando "de manera inmediata".

¿Qué ocurrió?

La designación de Rocha como cónsul honorario de Guatemala en Toluca se efectuó durante el mandato del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei en 2021. La cancillería aclaró que los cónsules honorarios no son diplomáticos y no cuentan con inmunidad. Se trata de personas de distintos ámbitos profesionales que colaboran de manera voluntaria en trámites básicos de atención a connacionales y en actividades de promoción comercial y cultural. El cargo de Rocha no recibía remuneración.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, la Fiscalía General de México confirmó que desde noviembre de 2024 investiga a un grupo de delincuencia organizada relacionado con tráfico de armas, drogas y robo de combustible. Entre los investigados figura una persona identificada como Raúl "R", a quien autoridades federales relacionan con Rocha.