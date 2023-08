Pide Sheinbaum construir 'segundo piso' de la 4T

Sonora, México

En un auditorio del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), en el Municipio de Cajeme, la morenista aseguró que con esa construcción seguirán llegando beneficios en programas sociales y proyectos.

"Queremos construir un segundo piso a la transformación de nuestro País, queremos más beneficios para el pueblo. Estamos en un proceso donde nos han dicho que no puede haber propuestas concretas, pero sí podemos decir muy claramente, para que nos oigan en cualquier lado y sepan que no hay marcha atrás en la transformación, que nosotros queremos seguir apoyando la educación pública", expresó.

"Como Jefa de Gobierno me decían los jóvenes, 'es que somos rechazados de las universidades y no porque no sepamos, sino porque no hay suficientes espacios'. El Presidente hizo las universidades Benito Juárez, pero en la Ciudad yo hice dos universidades públicas nuevas".

Sheinbaum aseguró que con la continuidad, de la cual no detalló si en la Presidencia o a través de elecciones, llegará una mejora en el sistema de salud, en el salario mínimo y también en el acceso a la vivienda.

"Vamos a consolidar un verdadero sistema de salud pública, gratuito, porque igual que la educación es un derecho la salud, y así el acceso a la vivienda también", añadió.

"Lo más importante en este momento es garantizar que continúe la transformación, que no haya marcha atrás. De los seis compañeros que estamos participando hay cinco hombres, y solamente hay una mujer".

Como lo hace en sus discursos desde hace más de un año, incluso antes de esta etapa de giras que inició el pasado 19 de junio, Sheinbaum cerró el evento asegurando que las mujeres pueden lograr lo que se propongan, aunque en esta ocasión no utilizó la palabra: Presidenta ante el riesgo de multas por parte del INE.

El pasado sábado, de visita en Tijuana, la morenista aseguró que México es la envidia de muchos países del mundo por el Gobierno del Presidente López Obrador.