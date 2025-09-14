Impulsará economía tren México-Querétaro

En Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta entidad va a recuperar su vocación como centro del país para los trenes de pasajeros, —que se han recuperado con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México—, con la construcción del tren México-Querétaro, cuya obra ya inició y será inaugurada en 2027.

"Esta obra va a estar lista en el 2027, vamos a estar cortando el listón y Querétaro va a recuperar su vocación del centro del país para los trenes de pasajeros, lo sigue siendo para los trenes de carga, pero ahora también lo va a ser para el tren de pasajeros, porque de aquí de Querétaro va a salir el tren hacia San Luis Potosí y hasta Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos", afirmó como parte de su rendición de cuentas en territorio ante queretanas y queretanos congregados en el Centro de Congresos de la entidad.

Agregó que también se contempla la construcción de puentes vehiculares en Avenida de los Patos y la Autopista 57 en San Juan del Río, la construcción del Bachillerato Tecnológico en El Marqués, cuya obra culmina en diciembre de 2025, un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del estado.

Además, informó que, como parte de Vivienda para el Bienestar, se construyen 25 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 7 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); así como la reducción de créditos impagables en beneficio de 137 mil 926 familias de Infonavit y 4 mil 810 del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste).

Destacó que en Querétaro, 496 mil 16 personas reciben algún Programa para el Bienestar, lo que representa una inversión anual de 11 mil 888 millones de pesos (mdp) en beneficio de las familias queretanas.

"Como ven, yo creo que vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos, de los últimos años", aseguró.

Detalló que en dicho estado, 205 mil 542 personas reciben apoyos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 15 mil 785 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 68 mil 133 de la beca Benito Juárez; 3 mil 278 la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; 42 mil 372 becas de educación básica; 16 mil 653 de Producción para el Bienestar; 15 mil 818 de Fertilizantes Gratuitos: 70 mil 931 de Leche para el Bienestar; 989 escuelas de educación básica y 42 preparatorias reciben apoyo del programa La Escuela es Nuestra.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó la sensibilidad social del Gobierno de México y refrendó su compromiso para trabajar de manera coordinada "porque si a ella le va bien (a la Presidenta Claudia Sheinbaum), a México y a Querétaro le va bien", afirmó.

Respaldo gubernamental

