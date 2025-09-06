El bisonte americano reconquista México

Decenas de bisontes americanos pastan en los amplios campos abiertos de El Carmen (Coahuila), una reserva de 140.000 hectáreas, casi del mismo tamaño que Ciudad de México. Las llanuras del norte del país habían olvidado el paso del mamífero, erradicado hace 100 años tras décadas de caza indiscriminada y destrucción de su hábitat. En 2021, y tras una iniciativa liderada por la cementera mexicana Cemex, los bisontes volvieron a recorrer los pastizales, un suelo que acumula grandes cantidades de carbono, lo que lo convierte en clave para la lucha contra el cambio climático. A la reserva llegaron 19 bisontes, y ya son más de 90 en el lugar. La cotidianidad del mamífero le convierte en un actor fundamental para regenerar la vegetación del pasto y para mantener a cientos de especies que conviven con él.

"La poda pareja de los pastos [que producen los bisontes al comer] ayuda a aumentar la diversidad de plantas en el terreno. También cuida la regeneración de los ecosistemas, al llevar las semillas de un lugar a otro en su aparato digestivo y defecarlas", explica Rurik List, investigador de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El bisonte es un animal sobrio, que impulsa sin darse cuenta a otras especies para sobrevivir en los espacios que habita. Con sus 800 kilogramos de peso, aplana el pastizal a su paso, una alteración que ayuda a roedores como el perrito llanero, que necesitan que el pasto sea corto para vigilar a los depredadores.

Cemex realiza diferentes iniciativas de conservación para tratar de compensar el impacto de sus operaciones. La empresa cuenta con más de 250 canteras activas alrededor del mundo, y trata de minimizar su huella desde varias ópticas: rehabilitando los lugares que explotaron; preparándolos antes de iniciar los trabajos para proteger su biodiversidad, e impulsando el cuidado de espacios como la reserva de El Carmen, donde llegaron hace 22 años. "Desde el inicio de la reserva, se hicieron una serie de estudios para determinar qué era lo más adecuado. Se levantó un inventario de flora y fauna para determinar cuáles eran los objetos de conservación a los que teníamos que dar retención. Y se hizo un análisis para ver el estatus del hábitat", cuenta Alejandro Espinosa, director de la reserva de El Carmen.

1.000 kilos y un paseo de 14 kilómetros

El bisonte es un animal calmado que recorre los campos con tranquilidad. Es el mamífero terrestre más grande de América: mide más de 1,60 metros de altura y puede llegar a superar los 1.000 kilogramos. Espinosa aún mantiene la curiosidad sobre el animal: "¿Sabías que un bisonte puede llegar a caminar hasta 14 kilómetros diarios?". En su largo paseo, el bisonte se rasca contra los árboles para aliviarse del comezón de las moscas. El pelo que suelta es utilizado por las aves para sus nidos, lo que contribuye una vez más a la conservación de otras especies.

Su paso por los pastos mantiene la biodiversidad de la zona. "Orinan y defecan. Cuando se mueren, son 800 kilos de fertilizante que se van descomponiendo. Cuando acaban de morir, también se alimentan de ellos los carroñeros; y cuando están vivos, se los comen, ocasionalmente, los lobos, más ocasionalmente los osos grises y más ocasionalmente los pumas. También son una especie presa", explica List.