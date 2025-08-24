Profeco Recomienda Apps Educativas para el Regreso a Clases

Profeco Recomienda Apps Educativas para el Regreso a ClasesAprende cómo protegerte al elegir y usar aplicaciones educativas en el regreso a clases.
Ante la incorporación de plataformas digitales para adquirir conocimientos y aprendizajes para el estudiantado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó algunas de las aplicaciones educativas con más popularidad en México y útiles para este regreso a clases.
A través de un comunicado, la dependencia indicó que estas herramientas tecnológicas pueden ser un apoyo para las y los estudiantes, ya que permiten acceder al contenido educativo en cualquier momento y desde cualquier lugar y son ideales para quienes enfrentan barreras geográficas o limitaciones de horario.
Aunado a ello, señaló que también posibilitan que las y los estudiantes avancen a su propio ritmo, ya que se adaptan a sus necesidades y ofrecen reportes de desempeño y progreso, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas en el aprendizaje.
Agregó que si bien en la actualidad existen muchas aplicaciones educativas disponibles que van desde herramientas de organización y gestión, clases en línea, videoconferencias y aprendizaje de idiomas, algunas pueden carecer de valor educativo.
Ante ello, recomendó tener cuidado al elegirlas y usarlas, ya que, dijo, algunas podrían poner en riesgo la seguridad digital o generar cobros de suscripciones innecesarias.
Aplicaciones de organización:
Classroom: Se integra completamente con el ecosistema de Google (Drive, Calendar y Gmail) y organiza todo el contenido en un solo lugar.
Notion: Es personalizable y permite multitareas.
Todoist: Funciona sin necesidad de conexión a internet y se integra fácilmente con otras aplicaciones.
Aplicaciones para la gestión del aprendizaje:
Moodle: Es personalizable y el contenido se adapta a distintos tipos de aprendizaje.
Canvas: Tiene una interfaz amigable e intuitiva.
Anki: Facilita el aprendizaje de manera visual e interactiva.
Aplicaciones de herramientas interactivas:
Khan Academy: Provee explicaciones claras por medio de videos y ofrece contenido interactivo.
Jade Autism: Estimula el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.
Kids A-Z: Cuenta con un amplio material de libros digitales y ofrece un entorno seguro para niñas y niños.
Aplicaciones de idiomas:
Duolingo: Cuenta con una amplia variedad de idiomas disponibles.
Babbel: Permite aprender idiomas mediante lecciones interactivas y conversaciones simuladas.
Memrise: Las sesiones de aprendizaje son cortas y efectivas y es apto para principiantes y avanzados.
Aplicaciones para la concentración:
Forest: Ayuda a mantener la concentración y evitar distracciones.
Calm: Relaja la mente, baja los niveles de estrés y enfoca mejor la atención.
Focus @Will: Facilita la concentración mediando la música y es 100% personalizable.
Aplicaciones para videollamadas:
Zoom: Ofrece audio y video de alta calidad.
Google Meet: Destaca por su sencillez y facilidad de uso.
Microsoft Teams: Cuenta con funciones de seguridad robustas y tiene un alto grado de personalización.