Mara Lezama asiste al FITUR2026 en Madrid, España

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, asistió a una mesa turística de alto nivel del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, WTTC, por sus siglas en inglés, realizada en Madrid, España, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR2026), para representar a México en un espacio de diálogo sobre el rumbo del turismo mundial.

¿Qué temas se discutieron en la mesa turística?

El encuentro contó con la presencia de Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, así como de Gloria Guevara, presidenta del WTTC, además de líderes internacionales, ministras, ministros y directivos del sector turístico. Durante la mesa se abordaron los retos y oportunidades del turismo a nivel global, en un intercambio entre representantes gubernamentales y del sector privado.

Acciones de Mara Lezama en el ámbito turístico

Durante la mesa, Mara Lezama destacó el posicionamiento del Caribe Mexicano como la Capital Mundial de las Vacaciones, a partir de un modelo orientado a la prosperidad compartida, el crecimiento ordenado y una visión de futuro sostenible. También se mencionaron elementos asociados al liderazgo turístico de Quintana Roo, como la certeza jurídica, la conectividad aérea, la sustentabilidad y un esquema de gobierno facilitador en coordinación con el sector privado para que la inversión se traduzca en desarrollo, bienestar y oportunidades.

Detalles sobre la Feria Internacional de Turismo 2026

La Feria Internacional de Turismo (FITUR2026) se llevará a cabo del 21 al 25 de enero.