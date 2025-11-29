Invitan a Consulta abierta sobre T-MEC

Los funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán los días 9 y 10 de diciembre en Ottawa para la tercera reunión del Consejo Laboral del T-MEC.

¿Qué se discutirá en la reunión?

El objetivo es revisar la implementación de los temas laborales contenidos en el Capítulo 23 del tratado, incluyendo una sesión pública virtual para la participación ciudadana.

Las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social invitaron a los interesados a participar en la sesión virtual que se realizará el 10 de diciembre de 2025, de 8:00 a 11:00 horas, hora de la Ciudad de México.

¿Cómo participar en la sesión virtual?

El registro estará disponible desde hoy hasta el 7 de diciembre en la página oficial del T-MEC: https://www.gob.mx/t-mec.

Conforme al Artículo 23.14 del T-MEC, las dependencias también convocaron a enviar preguntas o comentarios sobre el Capítulo 23 al correo consejolaboral.tmec@economia.gob.mx, disponible hasta el 1 de diciembre.