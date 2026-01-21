México no ha sido convocado al Consejo de Paz de Trump: Bárcena

México no ha recibido ninguna invitación para integrarse al llamado Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

¿Qué declaró Alicia Bárcena sobre el Consejo de Paz?

Desde Davos, Suiza, la funcionaria explicó que el Consejo de Paz busca crear una instancia distinta a los organismos internacionales ya existentes y, desde su perspectiva, se trata de un esquema que no sigue la lógica de cooperación entre países que caracteriza a las Naciones Unidas, donde todos los Estados tienen voz y voto.

Bárcena señaló en entrevista con medios que, mientras la ONU funciona bajo reglas compartidas y decisiones colectivas, el consejo promovido por Trump responde a una visión más concentrada y dirigida desde un solo país, por ello, dijo aún es incierto cuántas naciones estarán dispuestas a sumarse.

Detalles sobre la postura de México en foros multilaterales

Al ser cuestionada sobre la participación de Argentina y Paraguay en el Consejo, Bárcena Ibarra indicó que ambos gobiernos mantienen afinidad política con la agenda del mandatario estadounidense, lo que explicaría su incorporación a la iniciativa.

La titular de Semarnat agregó que, hasta el momento, no existe información oficial sobre una posible convocatoria a México y reiteró que el país mantiene su apuesta por los espacios multilaterales tradicionales.