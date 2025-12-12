Rechaza CCE relación con Raúl Rocha Cantú

En medio del proceso de relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), surgieron señalamientos que acusan al organismo de mantener vínculos con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. Tanto el presidente saliente como el entrante rechazaron dichas acusaciones y afirmaron que no existe relación institucional alguna.

¿Qué declaraciones hizo Francisco Cervantes sobre Raúl Rocha?

Las acusaciones retomaron fuerza luego de que el Consejo Nacional de la Concanaco enviara una carta al CCE expresando su preocupación "institucional, ética y jurídica" por prácticas que, según el documento, han puesto en riesgo la transparencia y rendición de cuentas del organismo empresarial desde 2023. En esa comunicación, la confederación señaló que fue "público y verificable" que Rocha fungió en 2022 como asesor de la presidencia del CCE durante el primer año de gestión de Francisco Cervantes.

Detalles sobre las acusaciones al CCE y su transparencia

Al respecto, Cervantes negó categóricamente la participación de Rocha en actividades del organismo. Aseguró que el empresario nunca asistió a reuniones ni a sesiones del consejo, y atribuyó las fotografías en las que aparecen juntos a su propia visibilidad pública. Incluso explicó que Rocha buscó un acercamiento únicamente por su interés en realizar en la Ciudad de México el certamen Miss Universo en 2022, lo que no se concretó y derivó en un deslinde formal en julio de ese mismo año.

Impacto de las acusaciones en el Consejo Coordinador Empresarial

Las declaraciones de Cervantes buscan mitigar el impacto de las acusaciones y reafirmar el compromiso del CCE con la transparencia y la ética en sus operaciones.