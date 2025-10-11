Llevaría Extorsion a cadena perpetua

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal dijo que es urgente que el Congreso de la Unión empiece a trabajar en el proyecto de Ley General contra Extorsión, una vez que se publicó ya en el “Diario Oficial de la Federación” la reforma constitucional que lo faculta, y le da un plazo de 180 días, hasta abril de 2026.

En conferencia de prensa, subrayó que es el delito que más impacto ha tenido este año, y por ello propondrá a la Comisión de Justicia darle celeridad a la elaboración de un proyecto, y puedan discutirlo y, en su caso, aprobarlo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre.

“Los 180 días es el límite, podemos hacerlo antes. Es más, yo urgiría hacerlo antes, por la situación de que es el delito que más impacto ha tenido este año, es el único que ha sido una conducta antijurídica a la alza, creo que amerita que los legisladores nos apliquemos en este delito, entonces, voy a hablar con mis compañeros de la Comisión de Justicia para ver si podemos, antes de que termine el periodo de sesiones, hacer eso”, comentó.