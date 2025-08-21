Rinde Congreso homenaje a resistencia de pueblos indígenas

Con un evento que incluyó conferencias, talleres y artesanías, el Congreso de Jalisco rindió homenaje a los pueblos originarios del Estado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto.

"Hoy rendimos homenaje a la resistencia histórica de nuestros pueblos indígenas que han sabido preservar sus lenguas, sus ceremonias, sus conocimientos ancestrales y su cosmovisión, pese a siglos de discriminación y marginación", dijo la diputada morenista Candelaria Ochoa, quien impulsó la actividad en el Palacio Legislativo.

Mencionó que la celebración y conmemoración de los pueblos indígenas es una oportunidad para difundir y promover la inclusión, igualdad y respeto hacia los pueblos originarios, así como reconocer su contribución a la sociedad pluriétnica y multicultural, y las luchas por la defensa de sus derechos humanos y de sus territorios.

El evento contó con la participación de Diego de la Cruz Bautista, delegado de la comunidad de San Andrés Cohamiata; y Ernesto de la Cruz, de San Miguel Huaixtita, Municipios de Mezquitic; y Salvador Bautista Miramontes, comisariado de bienes comunales de la San Juan de los Potreros, Chimaltitán.

"Vienen mixtecos, nahuas, otomíes, de todo el Estado de Jalisco; Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, los (wix·rikas), todos están aquí con la idea de que sea mostrado su arte de manera directa; porque luego vienen muchos aqui a vender artesanía que no es arte de ellos, y por eso es muy importante lo que estamos haciendo", dijo la morenista Ochoa.

"El transporte sigue siendo un gran reto para ellos (los pueblos indígenas), tienen un problema de transporte, si; y tuvimos que pagarles transporte especial porque si no, no llegaran (al Congreso). Entonces, las carreteras, el transporte, la salud que es un tema prioritario también", añadió.