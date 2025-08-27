Confrontación entre Alito y Noroña termina en empujones en la Comisión Permanente

La sesión de la Comisión Permanente ha terminado este miércoles entre golpes y empujones. Al concluir la sesión, el priista Alejandro Alito Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, protagonizaron un altercado que terminó en un encontronazo.

Mientras se entonaba el Himno Nacional, Moreno se acercó para reclamar al presidente que no le había dejado participar. Cuando acabó la ceremonia, encaró a Noroña con gritos y exigencias: "¡Te estoy pidiendo la palabra!", le reclamó. El priista lo tomó del hombro y lo jaloneó, a lo que el morenista solo pudo responder: "¡No me toques!". La confrontación escaló rápidamente y Moreno continuaba empujando al presidente del Senado, quien daba pasos hacia atrás para esquivar las agresiones.

En medio del forcejeo, Fernández Noroña estuvo a punto de caer, y un camarógrafo también fue alcanzado por los golpes de Alito. El priista Carlos Mancilla se adelantó y aprovechando el forcejeo, alcanzó a golpear al presidente del Senado, mientras legisladores intentaban separarlos. Otros gritaban para evitar que la pelea continuara.

Tras el episodio, Fernández Noroña acusó a los priistas de haberlo agredido "en montón", mientras que Moreno sostuvo que únicamente reclamaba su derecho a intervenir en la sesión.