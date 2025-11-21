Provoca influencer bronca en San Lázaro

En plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el influencer autollamado en redes sociales "Pavel Pejegrillo Martínez" y afín a Morena, ingresó al pleno para abordar al coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, lo que derivó en una confrontación entre diputadas y diputados de oposición y de las bancadas oficialistas.

¿Qué ocurrió?

Ocurrió durante la efeméride por el 115 aniversario de la Revolución de México, y fue el propio Moreira, quien pidió el uso de la voz para denunciar que le enviaron a un "hostigador", quien presuntamente lo provocó con preguntas sobre la marcha de la Generación Z.