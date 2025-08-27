Maestros de Yucatán anuncian paro de labores para el 4 de septiembre

El magisterio yucateco amenaza el inicio del nuevo ciclo escolar, pues ahora los maestros convocaron a un paro de labores el 4 de septiembre.

A través de redes sociales, el Sindicato Nacional de Educación Superior de Yucatán (SNES) compartió un comunicado para externar las razones de su nuevo paro laboral, al cual están convocando el 4 de septiembre.

Señaló que el paro laboral se realiza ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo por parte de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey).

El SNES indicó que no se cumplieron con los acuerdos por presuntos abusos de autoridad cometidos por los rectores de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) y la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).

Los docentes aseguran que no se establecieron condiciones para garantizar el desempeño laboral del personal, como la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

Por su parte, los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (CETEY) y de la Coordinadora Regional del Oriente informaron que realizarán un paro de labores el próximo 4 de septiembre.

Luego de una reunión con sus bases, ambas organizaciones decidieron suspender labores en todos los planteles educativos donde tienen presencia, como Tizimín, Maxcanú, Izamal, Valladolid, Mérida, Motul, Tekax y Peto.