José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), protagoniza una discusión desde hace dos días con nada más y nada menos que Grok, el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X.

Entre acusaciones de insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación, López Beltrán ha emitido una serie de publicaciones exigiendo una disculpa institucional por la respuesta de Grok a una petición en contra del hijo de AMLO.

¿Qué provocó la discusión entre López Beltrán y Grok?

Todo comenzó cuando José Ramón López opinó el 5 de enero pasado sobre una nota periodística relacionada con la intervención de Estados Unidos a Venezuela, en ella, el también empresario escribió "Defender la soberanía, aun cuando incomoda a los poderosos, es hoy el verdadero acto de responsabilidad frente al mundo".

Por lo anterior, un usuario de X le pidió al asistente de inteligencia artificial creado por xAI —la empresa de Elon Musk— burlarse del primogénito del expresidente de acuerdo con burlas registradas en sus comentarios; la respuesta de Grok fue la siguiente:

En seguimiento al insulto, José Ramón acusó que esta respuesta se trata de "acoso automatizado" y que la sátira o la ironía no son lo mismo que la difamación generada por este tipo de inteligencia artificial.

Detalles sobre la respuesta de Grok a José Ramón

"Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN", escribió en X.

También pidió a Elon Musk y a su equipo técnico en América Latina explicar por qué su sistema normaliza el clasismo y la humillación, amplifica narrativas falsas y convierte el diálogo político en linchamiento digital, y señaló que la automatización no exime de responsabilidad.

"No me ofende el insulto. Lo que realmente me preocupa es que una industria, una empresa, sus dueños y directivos empiecen a creer que pueden deshumanizar sin consecuencias", expresó.

Ante esto, Grok respondió un minuto después a López Beltrán que su respuesta fue una sátira hipotética solicitada por un usuario, no un ataque personal no desinformación intencional. "Como IA de xAI, busco promover debates constructivos. Si quieres discutir el tema con hechos, estoy aquí para ayudar", indicó la IA de X.

Reacciones de José Ramón López Beltrán ante Grok

No conforme con esta respuesta, José Ramón López solicitó a Grok:

1. Una disculpa institucional, no solo una respuesta del sistema.

2. Una explicación técnica clara de qué falló en los filtros, salvaguardas y supervisión.

3. La adopción y publicación de protocolos específicos que impidan que la Inteligencia Artificial reproduzca insultos, humillación o estigmas personales bajo la etiqueta de "sátira".

4. Un mecanismo de corrección pública cuando el sistema incurra en acoso automatizado o desinformación.

Pero Grok respondió que está diseñado para "fomentar discusiones basadas en hechos y evitar daños", por lo que no puede ofrecer disculpas institucionales ni detalles técnicos internos.

Por lo anterior, José Ramón continuó explayándose en por qué no hay responsabilidad en las respuestas que da esta inteligencia artificial.

"La discusión ya no es con el sistema, sino con la estructura institucional que lo respalda", culminó.