Riña en Zócalo de CDMX deja trabajadores de SPARVP heridos

Un total de 10 trabajadores de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) resultaron lesionados durante una riña con comerciantes ambulantes qué se registró este lunes 15 de septiembre en las inmediaciones de la plancha del Zócalo, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob CDMX).

Previo al Grito de Independencia, personal de dicha dependencia realizaba recorridos preventivos para inhibir la instalación de comercio en el primer cuadro de la ciudad, en el marco de las celebraciones de esta noche.

En una tarjeta informativa, la Secretaría indicó que ante la negativa de retirarse, algunos comerciantes comenzaron a agredir al personal del gobierno, lo que derivó en ocho trabajadores con lesiones menores que no requirieron traslado hospitalario y dos más que fueron trasladadas para su valoración médica.

Las y los servidores públicos continúan en labores de supervisión para garantizar que el espacio permanezca libre y seguro.

"Es importante destacar que la instalación de puestos semifijos en la zona representa un riesgo para la movilidad de la ciudadanía, ya que las estructuras y mercancías colocadas en la vía pública pueden ocasionar tropiezos y accidentes durante la gran afluencia que se espera en la Plaza de la Constitución", destacó la dependencia.