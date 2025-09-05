Vinculan a proceso a activistas que se oponen a perforación de pozo

Dos activistas que impidieron la perforación de un pozo para dotar de agua a miles de poblanos fueron vinculados a proceso por el presunto delito de ataque a las vías generales de comunicación.

Un Juez de Control encontró elementos suficientes para iniciar un juicio federal en contra de Renato 'N' y Pascual 'N', sin embargo, no les impuso ninguna medida cautelar, por lo que seguirán en libertad.

Fue en el Centro de Justicia Penal Federal en Puebla donde se llevó a cabo una segunda audiencia y se determinó la vinculación a proceso; sin embargo, el abogado de los activistas Tonatiuh Sarabia informó que apelarán la decisión.

Fue a finales de mayo cuando ambos participaron, junto con un grupo aproximado de 30 personas, en una protesta e impidieron labores de instalación de tubería para el suministro de agua potable en el municipio de Xoxtla; además, el grupo cerró por más de ocho horas la autopista México-Puebla.

De tal forma que la Fiscalía General de la República los denunció por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación, por el cual quedaron vinculados a proceso los activistas que también se han opuesto a empresas porcinas y de agua.

De acuerdo con fuentes oficiales, la dotación de agua a más de 350 mil poblanos se encuentra en riesgo debido a que el grupo de activistas se oponen a la perforación del pozo.

La excavación y equipamiento del pozo en el municipio de Xoxtla, detenidas actualmente, mantienen en vilo el abastecimiento del vital líquido a la zona sur de la capital y a la población de Xoxtla, un municipio con graves deficiencias provocadas por la mala gestión de un Comité Privado.