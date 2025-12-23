Asesinan a Erasmo Medina, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

OAXACA, Oax.- El expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina, fue asesinado la mañana de este martes en su domicilio ubicado en el centro de la población. El crimen fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por la Fiscalía General del Estado.

Detalles del crimen en Santa Cruz Xoxocotlán

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue atacada con arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte. La Fiscalía de Oaxaca informó que desplegó un equipo multidisciplinario e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Acciones de la Fiscalía tras el asesinato

Autoridades de seguridad pública señalaron que, al arribo de los cuerpos de emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales. Erasmo Medina también se desempeñaba como empresario del transporte y concesionario de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao, además de ser propietario de un hotel en Zipolite, en la Costa de Oaxaca.

Impacto del asesinato en la comunidad oaxaqueña

Este crimen ha generado conmoción en la comunidad, dado el papel de Medina en la política local y su influencia en el sector del transporte.