Fuerza Civil de Nuevo León mejor calificada por Inegi

El Gobierno de Nuevo León resaltó que otra encuesta del Inegi ubicó a Fuerza Civil como la corporación estatal con mejor percepción de confianza y desempeño entre sus habitantes, además de la menos corrupta.

A través de un comunicado, el Estado informó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) arrojó una evaluación arriba de 73 puntos, superando a las corporaciones estatales de Yucatán y Aguascalientes.

"Fuerza Civil destaca como la Policía estatal mejor evaluada por sus ciudadanos, al revelar que 73.3 por ciento de los nuevoleoneses confían en ella, mientras que un 73.8 por ciento considera que tiene un buen desempeño", expuso la Administración estatal.