Encuentran sin vida al sacerdote

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien era párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero.

En un comunicado, el CEM agradeció al padre Bertoldo por su “entrega generosa” al servicio del Evangelio y de la Iglesia, con particular énfasis en las comunidades que le fueron encomendadas.

Asimismo, condenó “con tristeza y dolor” los hechos de violencia que enlutan a la comunidad católica.

“Por ello, exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”, pidió.

La Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que ninguna forma de violencia puede tener cabida en una sociedad que honra la vida y busca el bien, la verdad y la paz para sus ciudadanos.

Finalmente, expresó que al sacerdote Bertoldo Pantaleón le sea concedido participar en el gozo eterno.

El párroco fue hallado sin vida esta tarde, después de haber sido reportado como desaparecido. En consecuencia, la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el caso.