Abre Volaris cinco rutas

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara sumó cinco nuevos vuelos que serán operados por la aerolínea de bajo costo Volaris.

Se trata de los vuelos Guadalajara-Puebla, Guadalajara-Villahermosa, Guadalajara-Ixtapa-Zihuatanejo, Guadalajara-Durango y Guadalajara-Bogotá, que operan desde ya.

Con ellas, la compañía alcanza 53 rutas desde la capital jalisciense, de las cuales 30 son nacionales, 21 hacia Estados Unidos y dos hacia Centro y Sudamérica.

Durante la presentación del avión número 150 de la flota de Volaris, su presidente y director general, Enrique Beltranena Mejicano, destacó la importancia que ha tenido Jalisco en el crecimiento de la empresa.

“El centro y el ombligo de Volaris está en Guadalajara. Y hemos transformado la industria de la transportación y la conectividad”, señaló Beltranena.

El director detalló que Volaris concentra en Guadalajara cerca del 25 por ciento de sus operaciones, con más de 90 despegues diarios y alrededor de 28 aeronaves que pernoctan en la terminal tapatía.

Desde su llegada a la Ciudad en 2006, la aerolínea ha transportado a más de 80 millones de pasajeros desde y hacia Guadalajara.

En lo que va de este año, más de 7.1 millones de pasajeros han viajado en Volaris desde el Estado, lo que equivale a 20 mil usuarios diarios en promedio y mantiene más de 2 mil 500 empleos directos y alrededor de 12 mil indirectos, generando una derrama de más de mil 500 millones de dólares al año.

En el evento, el Gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció la importancia del anuncio para la conectividad aérea de la entidad.

Por su parte, Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), resaltó que desde el inicio de la actual Administración, en diciembre, ha sido constante la apertura de rutas aéreas.