Mujer agrede verbalmente a oficial en control de alcoholímetro

Una mujer que viajaba con la conductora de un auto que excedió los grados de alcohol permitidos para conducir fue captada insultando a una oficial en un punto de revisión.

Los hechos ocurrieron por la madrugada de este domingo en el Eje 3 Sur y el Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, en la Colonia Doctores, de la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando oficiales realizaban pruebas como parte del Programa Conduce Sin Alcohol.

"La acompañante de la conductora de un vehículo color verde que dio positivo a la prueba de alcoholemia, se tornó agresiva y agredió verbalmente a una de las uniformadas", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Tu número de placas cerda, tu nombre, cuál es tu número de placas cerda, cerda, cuál es tu número de placas" se escucha en un video que expresa mientras la oficial la graba también y le señala que eso es insulto a la autoridad.

"Bebé llevo horas grabando esta puerca, o sea, llevo horas grabando esta cerda que me está enfocando, yo la puedo demandar porque (...) son datos personales, por supuesto, son datos personales cerda y con los 500 pesos que te di", le menciona recargada en un vehículo mientras con un celular en una mano graba a la oficial y con la otra está en una llamada con otro móvil.

La oficial deja de grabarla y le pide tranquilizarse.

"No me voy a tranquilizar, no me voy a tranquilizar", expresa.

La dependencia indicó que dará acompañamiento a la policía agredida para que presente su denuncia ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y se realicen las investigaciones correspondientes.