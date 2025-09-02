Se forma la tormenta 'Lorena' frente a costas de Colima

CIUDAD DE MÉXICO.- La depresión tropical Doce-E se intensificó esta mañana a la tormenta "Lorena" al oeste de las costas de Colima, en el océano Pacífico nororiental.

"Su centro se localizó a 385 kilómetros (km) al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h", precisó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las bandas nubosas de "Lorena" ocasionarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y Sinaloa.

Las lluvias relacionadas con este sistema, añadió la Conagua en un comunicado, podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, extremar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.