Aumentan quejas en hospitales del ISSSTE en Veracruz

XALAPA, Ver.- Las quejas y denuncias por deficiencias en hospitales y clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz han aumentado en las últimas semanas.

¿Qué denuncian los usuarios sobre hospitales ISSSTE?

En ciudades como Poza Rica, Xalapa y Veracruz, usuarios han presentado denuncias por presuntas negligencias médicas, omisiones y descuidos, además de instalaciones en mal estado.

En el municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz, ciudadanos exhibieron imágenes de baños en condiciones deplorables, así como saturación de servicios, con camillas en los pasillos y fallas en los aires acondicionados.

Desde el puerto de Veracruz, usuarios denunciaron la falta de personal médico y especialistas, situación que ha provocado que pacientes permanezcan más tiempo del necesario en los hospitales del ISSSTE.

Condiciones críticas en clínicas de Poza Rica y Xalapa

Una de las quejas fue presentada por el luchador social y activista Francisco Castro, quien aseguró no recibir atención debido a la falta de especialistas, por lo que solicitó la intervención del director general del ISSSTE, Martí Batres.

En la ciudad de Xalapa, han sido constantes las quejas por cancelación de cirugías programadas, negativas para asignar camas hospitalarias, falta de personal médico y retraso en estudios especializados.

En la Clínica Hospital Xalapa, también se denunció una deficiente organización en la asignación de citas con médicos especialistas, lo que generó largas filas de usuarios y nuevas inconformidades.