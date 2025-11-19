Profepa revisa más de 130 mil árboles de Navidad

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, en el primer corte del operativo para verificar las condiciones ambientales y fitosanitarias de árboles de Navidad importados, se revisaron 132 mil 984 ejemplares, de los que ninguno tenía presencia de plagas o alguna irregularidad.

¿Qué ocurrió?

El órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó inspecciones en los cruces de Tijuana y Mexicali, en Baja California, así como en Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Entre el total de árboles verificados, el 81.44% corresponde al abeto de Douglas, Pseudotsuga menziesii, con 108 mil 312 ejemplares; el 17.62% corresponde al abeto noble, Abies procera, con 23 mil 442 ejemplares y el 0.94% corresponde al abeto de Nordman, Abies nordmanniana, con mil 230 ejemplares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La primera etapa del programa, que tiene como objetivo evitar la introducción de plagas de importancia cuarentenaria para proteger los bosques del país, se realizó del 4 al 18 de noviembre, pero continuará hasta el próximo 5 de diciembre.