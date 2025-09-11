Condenan a ex Gobernador de Nayarit por falsificación

El ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), fue hallado culpable de falsificación de documentos, una sentencia que anunció que apelará.

El fallo condenatorio fue emitido este martes y dictado por un Tribunal de Enjuiciamiento, ante pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.

La audiencia de individualización de la sanción, donde se determinará la pena específica fue programada para el próximo 11 de septiembre.

A través de redes sociales, horas después de conocer el veredicto, el ex Mandatario que se encuentra recluido en el Cefereso número 4 "El Rincón" desde su detención en junio de 2021, lamentó el fallo y anunció la apelación.

"Ante las dificultades, continuaré luchando por mi libertad. El día de ayer 9 de septiembre del 2025, después de más de 4 años de estar injustamente en prisión, recibí el fallo condenatorio más lamentable y desgarrador de mi vida. Todos los nayaritas fueron testigos de que tuve un juicio lleno de tantas injusticias y violaciones a mis derechos humanos", apuntó quien gobernó de 2011 a 2017.

Sandoval Castañeda aseguró que no se le permitió estar presente físicamente en las audiencias y que las videoconferencias obstaculizaron su participación.

"Durante todas las audiencias en las que me acusaron, ahí sí me llevaron a escuchar todas y cada una de las mentiras de la Fiscalía del Estado de Nayarit y en ninguna de esas ocasiones hubo algún problema de seguridad hacia mi persona o a los policías que realizaban los traslados, mucho menos a la sociedad en general, durante todas estas audiencias me comporté educadamente como me lo enseñaron mis padres", refirió.

Además, acusó a la Fiscalía de Nayarit y a la autoridad judicial de negarle la presentación de pruebas que demostrarían su inocencia, mientras que la parte acusadora, según su versión, pudo usar "pruebas falsas" como una "copia de la copia de un documento que presuntamente falsificó".

"Hoy con la fe puesta en Dios me mantengo firme, fuerte, resiliente, seguiremos de pie, defendiéndonos debidamente, con la esperanza de encontrar el amparo de la justicia federal a la que todos tenemos derecho. Cada vez somos más...", afirmó.

Presunta apropiación ilegal de tierras

La condena se deriva de la causa penal 850/2020, que acusó a Sandoval Castañeda de falsificar documentos para apropiarse de un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera en el Municipio de San Blas, en la costa del Océano Pacífico, al oeste del estado de Nayarit.

Según la FGE, el ex Mandatario presuntamente falsificó la firma del propietario, Rubén "N", en 2012. Posteriormente, en 2015, mientras aún ejercía como Gobernador, Sandoval fue registrado como ejidatario en la localidad de Aután, lo que le permitió acceder así a tres predios.

La sentencia podría implicar una pena de al menos seis años de prisión, aunado al pago de una multa económica.

Sandoval Castañeda fue declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020 y fue capturado el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León.

El señalado ha enfrentado además cargos por delitos del fuero común y procesos federales relacionados con lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.



