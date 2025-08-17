Arranca primera semifinal de 'México Canta' con enfoque anti-bélico

Este domingo 17 de agosto a las 19:00 horas se realizará la primera de las seis semifinales de "México Canta por la Paz y Contra las Adicciones", donde los ocho seleccionados de la región este de Estados Unidos tendrán la oportunidad de demostrar sus dones artísticos y vocales.

¿Dónde será la transmisión de la primera semifinal de "México Canta"?

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el evento será transmitido en los medios públicos.

Es decir, será transmitido en Canal 22 vía televisión y en sus redes sociales como Facebook y X (@Canal22).

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha resaltado que el objetivo de esta campaña es impulsar la música sin apología de la violencia y atraer la industria musical de Estados Unidos a México.

"Promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología a las drogas. Es una iniciativa para que los jóvenes se incorporen a la música y al canto", ha reiterado la Presidenta en sus conferencias matutinas.