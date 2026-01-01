Ambulantes desafían operativo en Reforma

A pesar de los operativos anunciados por el Gobierno de la Ciudad de México para inhibir el ambulantaje durante el concierto de Año Nuevo, decenas de vendedores informales ya se instalaron sobre Paseo de la Reforma. Ofrecen productos como sombreros, serpentinas, playeras y otros artículos alusivos a la llegada del 2026.

¿Cómo afecta el ambulantaje al concierto de Año Nuevo?

Desde la zona de Reforma 222 hasta la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia, los comerciantes se agrupan de dos a tres puestos con carpas, mantas y carritos, mostrando que el operativo aún no logra desalentar la presencia de informales. En la Calle Niza se observan al menos cuatro carpas ofreciendo chamarras, sudaderas, carteles y manos de plástico, mientras capitalinos y turistas se acercan a adquirir artículos para recibir el Año Nuevo.

Acciones de la autoridad para controlar el ambulantaje

La Secretaría de Gobierno (Secgob) mantiene cuadrillas en la zona, listas para regular a los vendedores y garantizar que la presencia de los ambulantes no interfiera con la movilidad ni el desarrollo del concierto de música electrónica previsto para esta noche. El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que se tomarán medidas para cuidar que el Paseo de la Reforma permanezca libre de obstáculos y garantizar el acceso seguro de los asistentes al evento de fin de año.