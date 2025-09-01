Carlos Slim obtiene concesión para generar electricidad en Guanajuato

Utilizando la nueva regulación que el gobierno actual generó con la reforma energética y las leyes publicadas el 18 de marzo de 2025, la Secretaría de Energía (Sener) otorgó a una filial de Grupo Carso, de Carlos Slim, la concesión para la explotación de recursos geotérmicos para la generación de electricidad en Celaya, Guanajuato.

"El Título de Concesión tiene por objeto otorgar al Concesionario el derecho de uso, aprovechamiento y explotación exclusivo del Área Geotérmica denominada Celaya, en el Estado de Guanajuato, con el propósito de generar energía eléctrica, así como destinar el Recurso Geotérmico a Usos Diversos", indica el extracto del título de concesión publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación.

La vigencia de esta concesión es por 30 años indica el documento.

Esta decisión se realizó basada en la Ley de Geotermia que recientemente expidió el gobierno federal con la reforma energética.

La reglamentación indica que la Secretaría de Energía tiene la capacidad de expedir permisos y de otorgar títulos de concesión para los fines de geotermia.

Se trata de una nueva ley que generó el gobierno federal para el aprovechamiento de este recurso en horas de incrementar la generación de electricidad.

No obstante, el título de concesión, a diferencia de otros contratos entre el gobierno y privados, se otorgó a través de una adjudicación directa valiéndose de la ley nueva que no plantea en sus métodos de asignación a la licitación, como una herramienta para aprovechar la competencia entre empresas y generar las mejores condiciones del Estado.