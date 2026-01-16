Empresarios llaman evitar a las injerencias extranjeras

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) exhortó a los empresarios del país a actuar con unidad y estrategia para proteger las cadenas productivas y el empleo. El presidente de la organización, Octavio de la Torre, aseguró que "no es momento para mezquindades ni para buscar injerencias extranjeras, es momento para avanzar con cabeza fría".

Durante una conferencia de prensa, De la Torre advirtió que las amenazas externas requieren un frente común entre los empresarios y el gobierno mexicano. Señaló que la defensa de la soberanía económica no solo es una prioridad, sino un acto de patriotismo inteligente, enfatizando la necesidad de mantener la inversión y el empleo ante posibles presiones de Estados Unidos.

El líder empresarial destacó que la revisión del T-MEC representa una negociación compleja, similar a la que enfrentó México durante la administración de Donald Trump, y subrayó la importancia de coordinar esfuerzos para garantizar la estabilidad del comercio, los servicios y el turismo en el país. "Hoy más que nunca debemos estar unidos como sector, empresarios y dueños de negocios, para defender nuestras cadenas de valor y apoyar al gobierno federal", afirmó.

Concanaco propuso un plan de acción basado en cinco ejes estratégicos: impulsar el crecimiento real mediante ventas, formalidad y productividad; fortalecer la participación en el mercado global; promover el turismo nacional como motor de desarrollo regional; aumentar la supervivencia y competitividad de las Pymes; y fomentar la economía digital y la transformación tecnológica del comercio, los servicios y el turismo.

Finalmente, Octavio de la Torre insistió en que la cooperación entre los empresarios y el gobierno es clave para enfrentar la incertidumbre estructural y los retos del comercio internacional. Reiteró que la unidad del sector, la estrategia clara y la defensa de la inversión y el empleo son la mejor respuesta frente a un panorama económico global en constante cambio.