Aranceles promoverán sustitución de importaciones

El incremento arancelario que aprobaron los legisladores para países con los que México no tiene tratado comercial, sobre todo los asiáticos, se consideró como un acierto por parte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

¿Qué implica el incremento arancelario en México?

Tras aprobarse el aumento para productos agrupados en mil 463 fracciones arancelarias entre ellos confecciones, juguetes, muebles y automóviles, la Concamin afirmó que "de requerirse ajustes futuros, la industria y las autoridades contarán con el tiempo necesario para realizarlos de manera ordenada y eficaz".

En un comunicado, el organismo que agrupa a los industriales dijo que dan el "pleno respaldo" a la aprobación del aumento de aranceles de hasta 50% que entrará en vigor el próximo año.

Añadió que las "modificaciones son resultado de un diálogo constructivo, permanente y abierto con la Secretaría de Economía y con legisladores, y representan un paso importante para robustecer la industria nacional mediante una política industrial activa".

Acciones de Concamin y Canacero ante el nuevo arancel

Aseguró que las inquietudes fueron "recogidas y valoradas, lo que se traduce en decisiones que salvaguardan la producción nacional ante prácticas nocivas de comercio internacional".

Dijo que esta decisión refleja una política industrial coherente con las necesidades del país, porque fortalecer cadenas productivas clave y promueve un mayor contenido nacional en sectores estratégicos, al tiempo que reducirá la dependencia de importaciones que pudieran poner en riesgo la producción local.

Por su parte, en otro comunicado, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero dijo que los aranceles afectarán a productos siderúrgicos, provenientes de países con los que no se tiene un acuerdo comercial.

"Ante la caída del 50% de las exportaciones de acero mexicano hacia Estados Unidos desde la injusta implementación de los aranceles de la sección 232 por parte de dicho país, la marcada caída de la producción y el consumo, que hoy se encuentran en niveles mínimos en el acumulado de enero a octubre de 2025 frente al mismo período de 2024...".

Añadió que ha habido "graves afectaciones" a la industria por prácticas de comercio desleal de países asiáticos.

Impacto en la industria del acero por aranceles

Consideró que el arancel es un "avance fundamental para hacer frente a la crisis que enfrenta el sector, al ser una herramienta que fortalece la producción nacional, promueve la sustitución de importaciones e impulsa el contenido nacional, objetivos estratégicos trazados en el Plan México".

Comentó que esta acción "representan un avance importante para lograr una verdadera regionalización en Norteamérica libre de aranceles. Reiteramos nuestra absoluta disposición de sumar esfuerzos con nuestro Gobierno para establecer todas aquellas medidas adicionales que aún se requieren para dar mayor efectividad a esta política".

El presidente de American Society, Larry Rubin, dijo que el problema es que las empresas asiáticas venden sus productos por debajo del precio de mercado y eso saca de competencia a las firmas mexicanas y de otros países porque no pueden competir con ellos y prácticamente se crean monopolios de compañías orientales.