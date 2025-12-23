Gobierno fija objetivos salariales para el 2030

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijó como meta para 2030 que el salario mínimo permita adquirir al menos 2.5 canastas básicas, como parte de los objetivos del Programa Institucional 2025-2030 publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación.

El organismo señaló que durante el presente sexenio se buscará impulsar un crecimiento sostenido y responsable de los salarios mínimos, de manera que los incrementos no se ubiquen por debajo de la inflación y contribuyan al fortalecimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Asimismo, el programa contempla la recuperación de los salarios mínimos profesionales y la actualización de su listado, con el propósito de beneficiar a ocupaciones consideradas entre las más precarias del país y mejorar sus condiciones de ingreso.

¿Qué propone Conasami para el salario mínimo en 2030?

Otro de los ejes del Piconasami es la realización de investigaciones sobre el mercado laboral con perspectiva de género y enfoque en grupos históricamente discriminados, a fin de generar insumos que permitan diseñar políticas públicas para reducir brechas salariales entre mujeres y hombres.

Acciones de la Conasami para mejorar salarios mínimos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social destacó que el programa fue presentado a los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Conasami, quienes avalaron su contenido, al tratarse de una estrategia alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con la dignificación de la remuneración laboral.