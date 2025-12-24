Decomisan más de 5 mil toneladas de pescado en 2025

Más de 5 mil toneladas de producto pesquero ilegal fueron decomisadas en México entre enero y noviembre de 2025, como resultado de los operativos de inspección y vigilancia realizados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

Acciones de la autoridad en la lucha contra la pesca ilegal

De acuerdo con la Conapesca, órgano adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), durante ese periodo se aseguró de manera precautoria un total de 5 mil 341 toneladas de producto pesquero, cifra que representa un incremento de alrededor de 4 mil toneladas respecto al mismo lapso de 2024.

Los decomisos se derivaron de 2 mil 439 recorridos marinos y 13 mil 804 trayectos terrestres de inspección efectuados en 20 entidades del país, con la participación de personal federal de pesca y el apoyo operativo de la Marina. Como parte de estas acciones también se aseguraron 11 mil 866 artes de pesca prohibidas.

Detalles sobre los decomisos de productos pesqueros

Además, las autoridades incautaron 390 vehículos, 165 motores, 212 embarcaciones menores y siete embarcaciones mayores, y pusieron a disposición del Ministerio Público a 31 personas por presuntos delitos relacionados con la pesca ilegal. En los puntos de revisión instalados se levantaron 2 mil 300 actas administrativas y se realizaron más de 14 mil verificaciones.

Impacto de los operativos de inspección en la pesca

La Conapesca señaló que el aumento en los decomisos obedece a una mayor presencia operativa en zonas con alta incidencia de pesca irregular, así como al fortalecimiento de la coordinación entre autoridades federales y estatales, como parte de la política de ordenamiento pesquero impulsada durante 2025.