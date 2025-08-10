Dice Conagua que, de momento, no habrá trasvase

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que de momento no se proyecta un nuevo trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas.

Sin embargo, admitió que en octubre se determinará si se realiza el desfogue que marca el convenio entre Nuevo León y el Estado tamaulipeco.

"Derivado de diversas notas en medios de comunicación, acerca de que los niveles de agua en las presas internacionales La Amistad y Falcón pudieran comprometer el abasto de agua para consumo humano, así como el trasvase de agua entre las presas de Nuevo León y Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa lo siguiente", indicó la dependencia en un comunicado.

"Es falso que el agua para uso público esté comprometida. "El agua potable para consumo humano está garantizada al 100% en todas las ciudades fronterizas".

Debido a las lluvias de esta temporada, agregó, han aumentado los niveles de las presas internacionales, los cuales están por encima de los de abril de este mismo año.

"Es falso que en este momento se pretenda realizar un trasvase de la presa El Cuchillo (Nuevo León) a la Marte R. Gómez (Tamaulipas)", aseguró.

"El acuerdo de 1996 entre ambos estados establece que es hasta el mes de octubre cuando se podría determinar si se realiza o no un trasvase entre dichas presas".

La Conagua dijo reafirmar su compromiso con una gestión responsable del agua y la seguridad hídrica.