Inspecciones de Conagua revelan irregularidades en pozos de agua de La Laguna

Gabriel Riestra, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se inspeccionaron 920 pozos de agua en La Laguna, de los cuales 150 carecían de medidores, estaban alterados o presentaban irregularidades, por lo que se está en un proceso de sanción a los dueños.

Estas inspecciones son parte de las medidas establecidas en la sentencia 543 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que concluyó la existencia de omisiones por parte de la Conagua y la Semarnat para proteger el acuífero principal en la región, el cual presenta un déficit de disponibilidad de -111.4 millones de metros cúbicos anuales.

Riestra enfatizó que para Conagua la medición del agua es primordial, una política que se ha trabajado en equipo. "Lo que no se mide no sabe qué es lo que se tiene", mencionó.

El funcionario federal adelantó que la Conagua planea integrar un sistema de 200 medidores telemétricos con una inversión de 300 millones de pesos. Estos dispositivos no solo verificarán la extracción en puntos específicos, sino que también monitorearán el comportamiento de los niveles piezométricos del acuífero. Dijo que se busca entender cómo la extracción impacta el nivel del agua en el acuífero cuando los pozos están en plena explotación, un aspecto que hasta ahora no se ha estudiado.

También informó la firma de un convenio con el Instituto de Geociencias de la UNAM. Este estudio, que se prolongará por cinco años, será clave para la gestión y manejo real del acuífero, pues Riestra explicó que incluirá un análisis georreferencial de cada pozo, integrando cómo se explotan, cuánto extraen y cuántos pozos existen realmente.

Asimismo, se realizará una investigación para determinar la hidrografía real del acuífero y su comportamiento físico, un análisis piezométrico integral que irá más allá de la simple infiltración.

El objetivo final es lograr un acuerdo real entre Conagua, productores del sector social y productivo para cuidar el acuífero y mantener la producción agrícola en la región. Actualmente, el 80 por ciento del agua que se extrae del subsuelo, se destina a la actividad agroindustrial.

El Instituto de Geociencias determinará las ubicaciones óptimas para instalar estos medidores.

También hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la detección de pozos irregulares: "Ayúdenos a denunciar... ustedes denuncien, ayúdenme como parte del cuerpo de cuidado del agua". Un ejemplo de la efectividad de las denuncias ciudadanas fue el hallazgo de dos perforaciones en un día, tras una denuncia ciudadana.

Necesidad de actualizar padrón

Gabriel Riestra reconoció que la actualización de los derechos y concesiones en el acuífero principal está detenida por una orden del Juzgado Quinto. Dijo que esta situación genera problemas para las acciones de autoridad, como el sellado de pozos cuando las transmisiones no están registradas.

"La Laguna debe tener actualizado el padrón de usuarios, no podemos seguir manejando a ver quién es el dueño", comentó.