Huracán "Kiko" se intensifica a categoría 2

Huracán "Kiko" se intensifica a categoría 2A pesar de su avance, el Huracán Kiko no representa peligro para México en su ruta hacia categoría 3.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó de la intensificación del Huracán Kiko a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.
A través de redes sociales detalló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a 2 mil 110 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y continúa su desplazamiento hacia el oeste. Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, hasta el momento no representa peligro para el país.
Dentro de los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, se espera que el Huracán Kiko llegué a categoría 3 el próximo jueves 04 de septiembre, para luego ir disminuyendo al paso de los días.
