Huracán "Kiko" se intensifica a categoría 2

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó de la intensificación del Huracán Kiko a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

A través de redes sociales detalló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a 2 mil 110 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y continúa su desplazamiento hacia el oeste. Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, hasta el momento no representa peligro para el país.