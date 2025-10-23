Lluvias desbordaron las previsiones de Conagua

Hace 12 días que comenzó a llover cerca del río Cazones. La Huasteca veracruzana, acostumbrada a la humedad y a sus ríos sinuosos, convive con las lluvias, pero las precipitaciones incrementaron de manera desproporcionada.

El viernes 10 el río se desbordó, subió aproximadamente cuatro metros sobre su nivel habitual y se llevó a personas y autos en el camino. Los efectos continúan hasta hoy.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya proyectaba, desde el mes de agosto, que las lluvias serían intensas. La zona esperaba hasta 400 milímetros (mm) de lluvia.

Esto superaba todos los récords recientes de Poza Rica. En octubre de 2007, cuando sumó más de 300 mm, se desalojaron cerca de 500 toneladas de lodo y escombros de la calle, desde entonces los pobladores exigían cambios en la infraestructura para evitar que se repitiera, en 2019 se repitió la promesa. Históricamente, octubre es el mes en el que más se presentan lluvias.

Solo el año pasado el recolector registró una lluvia de 96,3 mm, cuando pasó una tormenta sobre el territorio de Veracruz. La población advirtió de nuevo el temor a que se desbordara el río y que las familias tuvieran que evacuar sus hogares, de acuerdo con la prensa local.

Las autoridades entonces dijeron conocer el mapa de riesgos de la zona y que actuarían en consecuencia.

En la temporada de lluvias, solo en el mes de junio de 2024, en la Ciudad de México, cuando se registró un récord de lluvia, cayeron 211,6 mm, esto es apenas la mitad de lo que se proyectaba para la zona de mayor afectación de Veracruz, Puebla e Hidalgo, según el acumulado de lluvias de la propia Conagua.

Esta lluvia ha provocado 76 fallecimientos entre las comunidades afectadas y hay al menos 27 personas no localizadas. Cerca de 39.000 hogares tienen daños en diferentes grados.

La última tragedia vivida en México, la llegada del Huracán Otis, que avanzó sobre el territorio nacional de forma sorpresiva, provocó la muerte de 68 personas y 31 desaparecidos.

Según los cálculos oficiales, en la región se superaría en un 75% la lluvia regular. Este era uno de los pocos puntos en el mapa que mostraban anomalías tan altas, junto con el sur de Veracruz, Chiapas y Querétaro, donde también se presentaron lluvias intensas al inicio del mes.

En cuanto a la extensión territorial de cada Estado, Veracruz se encontraba a la cabeza de las anomalías y Puebla estaba en el cuarto lugar.

El mapa de riesgos de la zona, que recupera los datos hasta 2023, ya proyectaba que los puntos en los que hoy se observan las afectaciones a la población corrían el riesgo de presentar daños severos.

Las denominadas "zonas susceptibles de inundación" calculadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Gobierno de Veracruz, apuntaban a que los alrededores del río Cazones mostraban una tendencia a vivir inundaciones ante una caída intensa de lluvia.

Lo mismo ocurría con la zona cercana al Álamo y las comunidades que hacen frontera con el Estado de Puebla.

Desde 2024, la secretaria de Protección Civil del Gobierno de Rocío Nahle, Guadalupe Osorno, ya señalaba que en las zonas serranas, es decir, la mayor parte de los municipios que no son costeros en Veracruz, podrían presentar deslizamientos, de acuerdo con este mismo mapa de riesgos, por lo que se tenía conocimiento de la vulnerabilidad de la región.



