Inician desfogue en presa La Boca en Nuevo León

MONTERREY, NL.

Después de que alcanzara el 103.8% de llenado y debido a las probabilidades de lluvia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició un desfogue en la Presa La Boca, en Santiago, Nuevo León. Luis Carlos Alatorre, director regional de la Cuenca Río Bravo, informó que la acción es una medida preventiva y que no representa un riesgo para la población. "Como medida preventiva, iniciamos un desfogue controlado de 50 m³/s en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, la cual se encuentra al 103.81 % de su capacidad. Este procedimiento no representa riesgo para las comunidades aguas abajo. Invitamos a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las indicaciones de Protección Civil", señaló el funcionario. Asimismo, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil durante esta semana de lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las precipitaciones comenzaron el domingo por la tarde, provocando rescates y complicaciones viales, siendo el municipio de Santiago el que más lluvias registró.