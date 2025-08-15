Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que "Erin" se ha intensificado a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán de esta temporada en la cuenca del Atlántico.

Mediante redes sociales, la Conagua indicó que su centro se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3 mil 230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. También señaló que presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros sobre hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 30 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.