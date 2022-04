Con el aval presidencial

"(...) Así espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política; cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto.

"Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo, porque así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar", expresó López Obrador.

---Andrea Chávez, feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda

"Feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda", Andrea Chávez es diputada por representación proporcional por Chihuahua.

Nacida en Ciudad Juárez, Chávez Treviño es licenciada en Derecho y se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el Senado, además que participó en las colectivas Feministas 4T y Red Feminista por la Transformación.

En la LXV Legislatura, Chávez es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Juventud y Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la tocaya del presidente López Obrador colaboró en la redacción del apartado sobre el feminicidio para la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La joven diputada fue representante de México en el foro Youth, Peace, and Security- (Juventud, paz y seguridad) de la Organización de Naciones Unidas en Amman, Jordania y fue seleccionada por la organización Women2Women para participar en su Congreso Mundial en la Universidad de Harvard, en Massachusetts.