Pobladores de Pascual Fuentes bloquean carretera Panamericana en Oaxaca

JUCHITÁN, Oax

Pobladores de la comunidad de Pascual Fuentes o El Jícaro, que pertenece al municipio de Santo Domingo Zanatepec, bloquearon la carretera Panamericana para exigir que la autoridad municipal ponga en libertad a dos cerdos detenidos en la mañana de hoy.

Los dos animales fueron capturados por la policía municipal, tras las órdenes del síndico de Zanatepec, quien atendió las quejas de varios vecinos de El Jícaro, porque los cerdos, sueltos en esa comunidad dañaban y ensuciaban los patios.

Tras conocerse de la captura de ambos puercos, y su traslado al rastro municipal, los pobladores de Pascual Fuentes, de inmediato se movilizaron en apoyo a la propietaria de los cerdos y con troncos, llantas de vehículos y ramas, cerraron el paso vehicular.

De acuerdo con las autoridades, el bloqueo comenzó a las once de la mañana con 40 minutos de este viernes, sobre el kilómetro 79 de la carretera Panamericana 190. Hasta la una de la tarde, la protesta continuaba mientras las autoridades dialogaban con la propietaria de los cochinos.

Cabe destacar que el bloqueo de carretera a la altura de El Jícaro, suspendió el tráfico vehicular hacia los municipios oaxaqueños de la zona oriente, como San Pedro Tapanatepec y Chahuites, así como a las poblaciones costeras de la entidad chiapaneca.