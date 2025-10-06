Hallado el cuerpo del sacerdote desaparecido hace dos días en el Estado mexicano de Guerrero

Dos días después de su desaparición, el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón ha sido hallado por las autoridades del Estado de Guerrero, en el municipio de Eduardo Neri. Según la Fiscalía General estatal, el párroco de 58 años de la Parroquia de San Cristóbal en Mezcala fue reportado como desaparecido y hallado sin vida este lunes en la región de Mezcala, por lo que se ha abierto una investigación por homicidio calificado.

El cuerpo ha aparecido en la carretera México-Acapulco, a menos de una hora al norte de Chilpancingo. No se ha dado a conocer por el momento detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre si hay indicios que apunten a quién podría estar detrás del crimen.

El religioso había desaparecido el pasado sábado 4 de octubre, según ha comunicado Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. "Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien. Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todos el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad", ha escrito el obispo José de Jesús González Hernández. En la ficha de búsqueda, se especificaba que el párroco había sido visto por última vez en el municipio donde fue encontrado, con una guayabera blanca de rayas azules. La comunidad del pueblo se volcó en la búsqueda de Pantaleón por los alrededores del lugar.