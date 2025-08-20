Prioridad educativa en Hidalgo: Julio Menchaca y Gobierno de México unidos

El gobernador Julio Menchaca Salazar reafirmó su compromiso de trabajar junto al Gobierno de México para fortalecer el sector educativo en la entidad, durante un encuentro con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El mandatario estatal destacó que el 46% del presupuesto de Hidalgo se destina a la educación, lo que refleja la prioridad de su administración en la formación académica y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

"La educación es la base de la transformación de Hidalgo, por ello trabajamos en conjunto con el Gobierno de México para garantizar mejores oportunidades y espacios dignos", señaló Menchaca.

Durante un recorrido por el Parque Cultural Hidalguense, Menchaca explicó que su administración impulsa la rehabilitación de espacios públicos que se convierten en centros de recreación, cultura, deporte y cuidado del medio ambiente.

Estas acciones, dijo, tienen como objetivo fomentar el sano esparcimiento y fortalecer la educación a través de la cultura y la actividad física, beneficiando a miles de familias hidalguenses.

La visita de Mario Delgado incluyó una reunión con supervisores de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), en la que se evaluaron proyectos de infraestructura educativa destinados a mejorar las condiciones de escuelas en distintas regiones del estado.

En el encuentro también participaron:

· Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública de Hidalgo.

· Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor.

· Óscar Pérez Rojas, director del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).