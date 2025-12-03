Aumenta el gasto promedio en regalos navideños en México

El entorno de desaceleración económica y menor consumo no espanta ni frena el ánimo de la población en el país, la cual prevé gastar en promedio 6 mil 359 pesos en regalos navideños, un 15% por arriba de lo registrado el año previo, de acuerdo con la consultora Kantar.

¿Cómo se planean las compras navideñas en México?

En su estudio de Navidad 2025 "Lo que mueve al consumidor mexicano en Navidad", la firma detectó una mejor planeación por parte del usuario, el cual aprovecha eventos como El Buen Fin para adquirir sus productos. "Ya no destinaron parte del aguinaldo a cubrir gastos o deudas, probablemente ya lo fueron mejorando y entonces al ser más planeado, cuando reciben este dinero extra, ya lo pueden distribuir más a los gastos de diciembre", dijo la asesora de clientes en Kantar México, Paloma Sevy.

Según la firma, al cierre de 2025 los mexicanos celebrarán la temporada navideña con un enfoque más consciente, usando el aguinaldo de manera más responsable, donde 39% buscará cubrir gastos del hogar, 34% pagar deudas pendientes y solo el 27% lo estará ahorrando.

En ese mismo sentido, la tarjeta de crédito ganó participación de mercado como el medio más usado para la compra de regalos, con 31% de preferencia, lo que representa un incremento de 11 puntos respecto del año pasado, mientras que el efectivo bajó 9 puntos quedando en 26%, en tanto que 29% utilizará tarjeta de débito.

Detalles sobre el uso de tarjetas de crédito en Navidad

En el caso de la tarjeta de crédito, el estudio señala que su mayor uso obedece a la posibilidad de beneficiarse con promociones, puntos y comenzar a pagar hasta enero, entre otros aspectos. De acuerdo con Kantar, los regalos más buscados son ropa o zapatos, con 91%; chocolates o galletas, 88%; accesorios de mujer u hombre, 86%; perfumes, 84%; cosméticos, 82%; juguetes, 80%; vinos o licores, 78%; libros, 68%; equipo deportivo, 62%; tarjeta de regalo y vacaciones, 61%; consolas o videojuegos, 60%; dinero en efectivo y electrodomésticos, 59%; artículos de cómputo, 56%, y grandes electrónicos, con el 54%.

Regalos más buscados por los mexicanos en esta temporada

Según la firma, algunos segmentos de la población planean en promedio dar 10 regalos. De acuerdo con el estudio, 60% piensa acudir a un supermercado por sus regalos, mientras, 49% a una tienda departamental, 42% a tiendas especializadas en electrónicos, ropa deportiva, entre otras. El 28% a un mercado o puestos ambulantes, y el que muestra un incremento de preferencia con más de 7 puntos contra el año pasado, son los clubes de precios, con 29% que irá a este tipo de establecimientos.

Señala que las tiendas físicas siguen teniendo la preferencia de un 50% de usuarios. A la par, este año, los mexicanos planean realizar sus compras navideñas principalmente en Liverpool y Walmart, con un 50%; Coppel, con 47%; Bodega Aurrerá con 32%; Suburbia, con 35%; Chedraui y Sanborns, con un 22%, Soriana 21%, Sears 20%, mientras que Miniso y Palacio de Hierro comparten un 17% de preferencia y solo el 11% acudirá a Elektra.

En contraste, las tiendas online favoritas para pedir regalos son: Amazon, con 78%; Mercado Libre, con 77%; que registraron incrementos frente al año pasado de 3 y 9 puntos respectivamente. Liverpool también creció +7 puntos, con un 48% de preferencia, seguido de Coppel con 30%, Shein con 25% y Walmart con un 22%, mientras que, en menor medida, Palacio de Hierro con 16%. Sears y Chedraui con un 13% se posicionan como opciones para las compras navideñas en línea.