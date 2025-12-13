Serán compras más razonadas rumbo a 2026

El aumento de precios y la incertidumbre sobre la situación económica encabezan las principales preocupaciones de los consumidores mexicanos de cara al inicio de 2026, de acuerdo con el informe Consumer Outlook: Guide to 2026 de NielsenIQ (NIQ).

El estudio advierte que el entorno económico y los conflictos globales están influyendo de manera directa en la percepción y comportamiento de compra de los hogares.

Según el documento, entre las inquietudes más relevantes para los próximos seis meses destacan la seguridad laboral y la capacidad de cubrir las necesidades básicas de las familias.

En este contexto, 21% de los consumidores en México señaló que los acontecimientos geopolíticos y económicos de los últimos tres años los llevaron a perder su empleo o ingresos y que aún no se han recuperado, mientras que 17% indicó que ya logró volver a la normalidad.

A pesar de ello, 39% de los encuestados reportó que estos factores no han afectado directamente la seguridad financiera de sus hogares, aunque se mantienen cautelosos en sus hábitos de gasto.

Solo 10% afirmó haber logrado ahorrar y sentirse más seguro desde el punto de vista económico, lo que refleja un ánimo general de prudencia entre los consumidores.

El informe también subraya que, aunque la inflación global muestra señales de enfriamiento, las presiones sobre los precios continúan, en particular en materias primas como el café y el cacao, cuyos costos registraron incrementos significativos en los últimos años. Estas alzas mantienen presión sobre los precios finales y los márgenes de los productos de consumo.

Finalmente, NielsenIQ destaca que la confianza del consumidor se ha convertido en un factor clave en las decisiones de compra. En México, 98% de los consumidores considera la confianza como un elemento importante al elegir una marca, lo que se traduce en un gasto más consciente y en una mayor preferencia por productos que ofrezcan transparencia y simplicidad.







