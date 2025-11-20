Black Friday, Buen Fin y Cyber Monday: ¿cuál es la diferencia?

Noviembre se ha convertido en uno de los meses más dinámicos para el comercio, un periodo en el que miles de usuarios comienzan a preguntarse cuál es la diferencia entre Black Friday, Cyber Monday y Buen Fin, tres eventos que dominan el calendario de compras.

Aunque suelen mencionarse como un mismo fenómeno de descuentos, cada uno tiene un origen distinto, objetivos específicos y un impacto particular en el comportamiento de compra, tanto en México como en otros países. Por ello, comprender cómo funcionan, qué los distingue y qué tipo de ofertas caracterizan a cada uno permite a los compradores tomar decisiones más informadas y planear sus adquisiciones con mayor precisión.

¿Qué es el Black Friday y cuándo se realiza?

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Es una jornada conocida por sus grandes descuentos, tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico, y se ha convertido en un referente global en el ámbito comercial.

El término Black Friday es asociado al 24 de septiembre de 1869, fecha en la que el precio del oro se desplomó en Estados Unidos, dejando en bancarrota a varios financieros de Wall Street. Sin embargo, su uso moderno surgió en Filadelfia en 1960 para describir el caos vehicular y peatonal provocado por las compras posteriores a Acción de Gracias. Con el tiempo, la expresión evolucionó hasta convertirse en un símbolo de ofertas masivas.

En 2025, el Black Friday se llevará a cabo el 28 de noviembre.

¿Qué es el Cyber Monday y cuándo se realiza?

El Cyber Monday se celebra el lunes siguiente al Black Friday y surgió con el objetivo de impulsar las compras en línea. El término fue introducido en 2005 por la industria de la mercadotecnia y rápidamente ganó fuerza hasta posicionarse como una de las fechas más relevantes para el comercio electrónico.

Aunque aún no tiene la misma fama que el Black Friday o el Buen Fin, el Cyber Monday ha incrementado su popularidad, especialmente en plataformas de e-commerce. Durante este día, los consumidores pueden encontrar descuentos en productos electrónicos y aprovechar beneficios adicionales, como costos de envío reducidos.

El llamado "lunes cibernético" es impulsado por la Federación Nacional de Minoristas (NFR, por sus siglas en inglés). Este 2025, el Cyber Monday se celebrará el 1 de diciembre.

¿Qué es el Buen Fin y cuándo se realiza?

El Buen Fin surgió en México en 2011 como una iniciativa para impulsar la economía mediante promociones y facilidades de financiamiento en la compra de productos y servicios. Aunque está inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, presenta diferencias importantes, especialmente en su duración y en el tipo de descuentos que ofrece.

Este evento busca incentivar el consumo tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Durante estos días, los compradores pueden encontrar ofertas en una amplia variedad de categorías, que incluyen electrónicos, ropa, muebles, viajes y más.

Este 2025, el Buen Fin se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el puente largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana.