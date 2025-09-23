México aumenta 268% compras de maíz a EU

En el País, las compras de maíz blanco, especialmente de Estados Unidos, aumentaron 268 por ciento anual, entre enero y agosto de este año, especialmente por menores costos logísticos.

De acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en los primeros 8 meses del año, México importó 760 mil toneladas de maíz blanco, empleado para consumo humano, lejos de las 210 mil toneladas que se adquirieron en el mismo periodo de 2024, es decir, un aumento anual de 268 por ciento por volumen.

Para José Cacho, vicepresidente ejecutivo de Grupo Empresarial G, es necesario entender que históricamente México ha sido un importador de maíz, incluso en la variedad del grano blanco, especialmente por menores costos logísticos.

“Se importa maíz no porque falte, sino por un tema de costos.

“Abasto hemos tenido suficiente (en el País), toda la vida, el problema es el precio al que llega a ciertos destinos”, advirtió.

Por ejemplo, en el caso del inventario de Sinaloa, el mayor productor agrícola de maíz, el costo de traslado a regiones del Golfo de México o sureste, puede alcanzar un costo de hasta 3 mil pesos por tonelada, mientras que la importación desde Nueva Orleans, Estados Unidos, puede ser de cerca de 400 pesos.

Cacho explicó que, pese a los estragos de la sequía entre 2023 y 2024, actualmente se cuenta con abasto de maíz blanco en el País, sin embargo, en ocasiones, especialmente para los consumidores del sur-sureste, es más rentable adquirir inventario de Estados Unidos, que llega por vía marítima a un menor costo.

“Maíz blanco, en términos absolutos, hay suficiente, se produce en números redondos, 23, 24 millones de toneladas, dependiendo del tema climático y la disponibilidad del agua.

“Solamente el sector de la tortilla consume 6 millones y medio de tonelada, entonces hay, el problema es la ubicación del consumo”, explicó el empresario.

Cabe recordar que incluso, desde hace unos 25 años, con la apertura del libre comercio, México importa maíz blanco, con niveles variables entre 600 mil y un millón de toneladas.