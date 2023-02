'Acordaremos con Cuba más médicos y compra de balastro'

En la conferencia matutina en Zapopan, Jalisco, el Mandatario detalló que el Presidente cubano solo estará en Campeche, en donde será condecorado por el Gobierno de México con la Orden del Águila Azteca, pues viajará el domingo a Belice.

Además de invitarlo a recorrer la zona arqueológica de Edzná, sostendrán un encuentro bilateral en donde revisarán diversos temas.

"Llega el presidente Díaz-Canel por la mañana, lo vamos a recibir en Campeche. Vamos a visitar la Zona Arqueológica de Edzná en Campeche; vamos también a supervisar lo que se está haciendo en cuanto a la construcción del Tren Maya", informó.

"Sí vamos probablemente a hablar de reforzar el convenio de salud, porque tienen médicos generales, tienen especialistas. Nosotros tenemos ese problema, nos faltan especialistas, nos faltan pediatras en los hospitales y necesitamos tener especialistas médicos, y si ellos todavía tienen médicos generales especialistas vamos a ampliar el convenio", señaló el tabasqueño.

"Y también vamos a hablar del balasto, que es una piedra que se utiliza, muy dura, para el tendido de los rieles, para los trenes, y no en cualquier parte hay balasto. Fíjense que en todo el sureste no hay, bueno, empieza a ver a partir de Los Tuxtlas, en Veracruz, pero hacia el sureste, hacia la península de Yucatán no hay. Sí hay piedra, hay bancos de piedra, pero no esta piedra, que es como fierro, que se requiere para darle seguridad a los rieles y a los trenes", añadió.

"Entonces, esa piedra la hay, así como en Los Tuxtlas, en Cuba. Y se está utilizando mucho, porque es una obra muy grande, se están construyendo, repito, mil 554 kilómetros de vías ferres, mil 554 kilómetros, es como ir de aquí a Yucatán a Mérida, de Jalisco, o de Guadalajara a Mérida, aproximadamente. Y se está suscribiendo un acuerdo para traer esa piedra, ese balastro hacia la península de Yucatán, que está relativamente cerca por barco", apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal dijo desconocer el monto que se invertirá en la compra del balastro, aunque ya se tiene calculado.

En cuanto a la invitación a ampliar el número de médicos cubanos que se sumen a los 500 especialistas que ya están en territorio nacional, reiteró el déficit de estos profesionales en el país, producto por un modelo de educación que no privilegió su formación.

"Y vamos a seguir convocando a lo mismo en otros países, para que en todos los centros de salud, en los hospitales, tengamos los médicos los siete días de la semana, 24 horas, no sólo de lunes a viernes. Este es un compromiso que tenemos y yo espero que a mediados de este año ya tengamos el sistema completo de atención médica a la población sin seguridad social. Es un desafío", comentó.

Al referirse a la reunión bilateral, López Obrador dijo que será para intercambiar puntos de vista sobre otros temas.

"Vamos a llevar a cabo también una reunión bilateral para tratar otros temas. La postura nuestra es la que ha mantenido la política exterior de nuestro país, la que se ha expresado en la ONU acerca de no aceptar el bloqueo a Cuba, lo consideramos un acto prepotente y violatorio de los derechos humanos, no se puede aislar, bloquear a un pueblo, más cuando se trata sólo de cuestiones políticas. ¿Qué culpa tiene la gente? ¿Qué culpa tiene el pueblo, si hay diferencias políticas entre países o diferencias ideológicas? ¿Por qué tiene que sufrir el pueblo? Es una fragrante violación a los derechos humanos", indicó.